Krâpâhute ou la diabolique mésaventure d’un enfant roi Bellerive-sur-Allier, 1 octobre 2021, Bellerive-sur-Allier. Krâpâhute ou la diabolique mésaventure d’un enfant roi 2021-10-01 18:00:00 18:00:00 – 2021-10-01 Médiathèque-ferme modèle 52 rue Jean Zay

Krâpâhute est une diablerie, un conte à l'ancienne où le Malin s'adonne par pure distraction à semer le grand bazar dans un joli royaume.

culture@ville-bellerive.com +33 4 70 58 87 00
https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/billetterie-en-ligne/

Détails Catégories d’évènement: Allier, Bellerive-sur-Allier Autres Lieu Bellerive-sur-Allier Adresse Médiathèque-ferme modèle 52 rue Jean Zay Ville Bellerive-sur-Allier lieuville 46.11208#3.40719