KRAMPOUEZH !

KRAMPOUEZH !, 7 mai 2022, . KRAMPOUEZH !

2022-05-07 – 2022-05-07 Venez nous rencontrer et manger des bonnes galettes saucisses et des délicieuses crêpes dans un cadre atypique!

La soirée sera accompagnée d’un concert de ADVA, un jeune musicien multi-instrumentiste qui nous réalisera une performance dans un style loop-rap électro-acoustique. 19:00 : concert de ADVA (Hip-Hop)

20:00 : Repas

21:00 : RTT (Ramène Ton Texte) et open-mic, organisé par Rêl Soli La soirée est organisé par une équipe de bénévoles passionnés d’histoire ainsi que des artistes qui se lance dans la musique et c’est pourquoi l’objectif de cette soirée est de financer le festival “A toute Berzing” qui aura lieu le 4 juin à l’ASPHAN (organisée par l’ASPHAN et LA VALLÉE) Tarifs : entrée prix libre / repas à partir de 7€

Tout public Informations et réservation auprès de l’Asphan dernière mise à jour : 2022-04-30 par

