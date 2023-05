Kraken célèbre la Seine Fluctuart, centre d’art urbain, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 02h00

.Tout public. gratuit

L’artiste peintre déploie ses pieuvres monumentales le long du fleuve parisien.

Actuellement basé à Paris, Kraken est fasciné par les corps et leurs métamorphoses, liées à la vie et au temps qui s’écoule, et par la culture populaire. Ses pieuvres géantes se déploient dans tout Paris avec leurs interminables tentacules courant sur les façades et les toits de la ville.

Pour cette première édition estivale de Nuit Blanche, l’artiste Kraken célébrera le thème de la Seine avec une pieuvre monumentale qui investira la façade du centre d’art urbain Fluctuart. Cette pieuvre noire aux longs tentacules réalisée au pinceau traversera Fluctuart, de la coque au rooftop, sur plus de 15 mètres de longueur et 5 mètres de hauteur. Les promeneurs, cyclistes et autres joggeurs des berges de Seine rive gauche pourront profiter de cette œuvre exceptionnelle.

Avec le soutien de Pébéo et Unikalo.

Fluctuart, centre d’art urbain Paris 7ème 75007 Paris

Contact : http://www.fluctuart.fr

Kraken Simulation Kraken façade Fluctuart