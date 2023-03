PIERRE DE MAERE · AU KRAKATOA Krakatoa Mérignac Catégories d’Évènement: Gironde

PIERRE DE MAERE · AU KRAKATOA Krakatoa, 25 novembre 2023, Mérignac. PIERRE DE MAERE · AU KRAKATOA Samedi 25 novembre, 19h30 Krakatoa 24€ (Adhérents) · 26€ (Prévente – Hors frais de location) · 29,90€ (Sur place) Pierre de Maere, la nouvelle révélation venue de Belgique, poursuit son ascension. Les hostilités sont lancées en 2022 avec la sortie de son premier EP “Regrets”. Porté par une couverture médiatique et populaire fulgurante, le succès de son single d’or « Un jour je marierai un ange », des scènes remarquées en France et en Belgique, Pierre de Maere ne cesse de nous surprendre et de relever les défis. Un an seulement après un premier concert parisien complet à la Cigale en mai 2022, un second au Trianon en novembre 2022, l’artiste s’offre à présent une tournée en France avec un passage au Krakatoa le 25 novembre 2023 en coproduction avec la Rock School Barbey. L’occasion de découvrir son premier album « Regarde-moi » qui paraîtra le 27 janvier. Krakatoa 3, avenue Victor Hugo 33700 Mérignac Mérignac 33700 Arlac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.rockschool-barbey.com/agenda/825/pierre-de-maere-au-krakatoa-krakatoa-samedi-25-nov-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

