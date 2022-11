[COMPLET] Lorenzo – Krakatoa (co-production Rock School Barbey) Krakatoa Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

[COMPLET] Lorenzo – Krakatoa (co-production Rock School Barbey) Krakatoa, 21 janvier 2023, Mérignac. [COMPLET] Lorenzo – Krakatoa (co-production Rock School Barbey) Samedi 21 janvier 2023, 19h30 Krakatoa

23€ (Tarif réduit) / 25€ (Prévente) / 28€ (Sur place)

Lorenzo sera sur la scène du Krakatoa le 21 janvier (en co-production avec la Rock School Barbey) ! handicap moteur mi Krakatoa 3, avenue Victor Hugo 33700 Mérignac Arlac Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine « On te laissera pas d’argent, même pas le bénéfice du doute » : Lorenzo a bien résumé les choses pour ce retour fracassant. Après avoir ratiboisé le game des cartes Pokémon suite à la vente aux enchères de cartes de sa collection personnelle, qui lui a permis d’amasser la modique somme de 300 000€, Lorenzo revient à ses premières amours avec ‘Catastrophe’. Les expériences génétiques menées sur Lorenzo par des scientifiques ont mal tourné, et il en sort pire que jamais : infernal, machiavélique, bestial et rhabillé de la tête au pied (son mythique bob blanc a viré au noir). Rico, son compère de toujours, l’accompagne pour aller semer la zizanie dans la ville au volant de leur véhicule blindé. Ils sont fin prêts à écraser « ton chien, ta femme, tes gosses » pour arriver à leur fins…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T19:30:00+01:00

2023-01-21T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Krakatoa Adresse 3, avenue Victor Hugo 33700 Mérignac Arlac Ville Mérignac lieuville Krakatoa Mérignac Departement Gironde

Krakatoa Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/

[COMPLET] Lorenzo – Krakatoa (co-production Rock School Barbey) Krakatoa 2023-01-21 was last modified: by [COMPLET] Lorenzo – Krakatoa (co-production Rock School Barbey) Krakatoa Krakatoa 21 janvier 2023 Krakatoa Mérignac Mérignac

Mérignac Gironde