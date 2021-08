Krakan – Antoine Milian Trégastel, 11 septembre 2021, Trégastel.

Krakan – Antoine Milian 2021-09-11 – 2021-09-26 Plage du Coz-pors Coz-pors

Trégastel Côtes d’Armor

Chaque année au mois de septembre, le Festival d’art de l’Estran invite l’art contemporain à investir les paysages exceptionnels des communes littorales de Trégastel, Trébeurden et Pleumeur-Bodou. Des œuvres plastiques éphémères sont conçues spécialement pour les lieux, entrant en résonance avec l’environnement dans lequel elles prennent place. Des artistes plasticiens, paysagers, architectes sont invités à produire des œuvres à l’échelle de paysages uniques aussi grandioses, esthétiques, mouvants, convoités que populaires.

Antoine Milian vit et travaille à Bagnolet. Après des études aux Beaux-Arts d’Orléans, il développe un travail polymorphique, baroque et invasif, principalement à travers des installations in-situ dans l’espace public ou à l’échelle du paysage. Il collabore également avec de nombreuses compagnies en tant que scénographe et créateur d’objets scéniques.

“Parmi les chaos granitiques, une étrange créature se déploie.

Le monstre marin, dont les tentacules serpentent à travers les roches et les enlacent, semble arriver d’un autre continent …de plastique ? Hissé hors de l’eau, peut-être est-il revenu sur terre pour témoigner d’un message aux humains…

Cette sculpture réalisée à partir de matériaux de récupération met en lien le territoire maritime et la mythologie qui en provient, et nous interroge sur les liens que nous entretenons avec notre environnement et notre patrimoine naturel.”

