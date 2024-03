Krach ! – Compagnie M.A. Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette Paris, jeudi 14 mars 2024.

Du jeudi 14 mars 2024 au dimanche 31 mars 2024 :

jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h00

samedi

de 18h00 à 19h00

dimanche

de 17h00 à 18h00

.Public jeunes et adultes. payant

De 13 à 20 euros.

Venue des univers du théâtre et de la musique, Emma Utges a fondé sa compagnie en 2010 en Rhône-Alpes. Après Ego non sum sed vos amo, une forme hybride entre concert et spectacle sur un texte de Patrick Dubost, elle oriente son travail vers la rencontre entre marionnette et auteurs contemporains. En plus de ses créations personnelles, telle Krach ! Créée en 2018, la marionnettiste dirige le Théâtre de Guignol de Lyon qui perpétue, en le renouvelant, le personnage de Guignol, porteur d’une tradition de critique sociale et indémodable.

SPECTACLE

Des personnes qui n’ont commis aucun

délit mais enfermées parce qu’étrangères, une ribambelle d’ouvriers

morts sur le chantier où ils travaillaient, des étudiants sans logement

qui se retrouvent à la rue…

Au fil de saynètes grotesques et de flashes d’informations absurdes, Krach !

dessine les contours d’un monde où les injustices qui abondent ne sont

pas sans rappeler le nôtre. L’écrivain Simon Grangeat à qui la

marionnettiste Emma Utges a passé commande, a composé le texte au fil du

travail au plateau et en puisant dans des bulletins d’information

réels. Sauf qu’ici, les personnages sont en mousse de matelas ou en

papier, et que la violence sociale prend la forme de coups qui

écrabouillent tout net. La parodie dégage les rouages d’une machine à

broyer les plus vulnérables et le rire grinçant sert d’aiguillon contre

l’acceptation du pire et le sentiment de fatalité. Emma Utges donne vie

aux personnages de cette chronique cruelle, accompagnée d’un comédien et

du musicien Patrick Guillot, à l’accordéon. La directrice de La

Compagnie M.A. prouve que la marionnette est un outil affûté pour forger

une critique sociale de notre quotidien : elle dégonfle la gravité des

faits, sans l’effacer complètement. Salutaire.

Au fait pourquoi Krach ! ? C’est le bruit que fait une crise économique, mais aussi celle que fait une société qui s’effondre.

Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette 73 rue Mouffetard 75005

Contact : http://lemouffetard.com/spectacle/krach

Loïc Le Gall