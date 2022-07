Kpegnan Festival

Kpegnan Festival, 9 juillet 2022, . Kpegnan Festival



2022-07-09 10:00:00 – 2022-07-09 22:00:00 10 10 EUR Kpegnan Festival Samedi 9 juillet de 10h à 22h Au parc Honoré Canon à Lezay Tc Gang

Blaise Anelone : contes et légendes d’Afrique Or Majician Buvette et repas du soir (repas sur réservation)

Exposition africaine

Guests

DJ Africain, tresses africaines

Tombola, Atelier Awale, initiations, stages payants Gratuit pour les – de 11 ans

10€ la journée Journée + repa du soir (sur réservation) 20€

07 54 22 47 44 – association.embekele@gmail.com Kpegnan Festival Samedi 9 juillet de 10h à 22h Au parc Honoré Canon à Lezay Gratuit pour les – de 11 ans

10€ la journée Journée + repa du soir (sur réservation) 20€

