GIRLS RUN “KOZZE” Kozze Orléans, 15 juin 2023, Orléans.

GIRLS RUN “KOZZE” Jeudi 15 juin, 18h30 Kozze Billetterie en ligne

Hello les Girls! La session Start and Shop chez ”Kozze”

Inscription avec 2 options qui s’adapte à vos envies ou lucky power ? :

1 – LANANASEVENT : Un billet découverte pour une session avec attribution de lieu au tarif de 5€.

2 – LANANASCARD : Un pass annuel à 19,99€ qui ramène la session à moins de 2€.

Bon à savoir :

❤ La Saison 2023 est ouverte Girls

Même s’ il fait chaud ou froid ❄ il ne faut pas relâcher nos efforts !

Adapte ta tenue en fonction de la météo afin d’être au mieux…

Nous vous attendons donc nombreuses sur nos sessions Girls Run !

❤ C’est Kozze qui vous accueille pour cette nouvelle session :)

Parking à proximité

→https://www.facebook.com/kozze.fr

→https://www.kozze.fr/

❤ Toute l’équipe a hâte de vous rencontrer

❤ Motivées !

Venez avec vos copines ou en rencontrer de nouvelles sur les sessions Girls Run !

❤ Lieux du rendez-vous :

Rendez-vous à 18h40 pour un départ de session à 19h

Rendez-vous chez Kozze ?

Avec la pêche ? et le smile ? !

Only Girls ?

Un entraînement juste pour ces dames, où le but est de pouvoir faire connaissance et de prendre du plaisir !

Vous serez encadrées par un éducateur sportif diplômé d’état passionné de course à pied.

La Programmation :

❤ Run (environ 4 à 5 km)

❤ Exos de renfo musculaire

En détail :

❤ Mouvement d’échauffement pour préparer le corps.

❤ Petit footing de 15 minutes pour s’échauffer.

❤ Mouvement type gamme, quelques exercices pour apprendre à courir correctement et adopter la bonne posture,

❤ Renforcement musculaire avec 20 minutes d’exercices ( Attention à vos abdos, jambes, fessiers, pectoraux, dorsaux vont entrer en action…Full body). Tous les exercices sont adaptés aux différents niveaux !

❤ Petit retour de 10 à 15 minutes pour éliminer ou se faire plaisir.

❤ Le rythme sera adapté au groupe, ne vous en faites pas, venez et découvrez …

❤ Si vous avez des questions ? :

lecontact@girlsrunofficiel.com ou au 06.25.88.28.16 ?

❤ Le Jour J !

Le jour J, nous serons présents pour vous accueillir et vous faire transpirer comme il se doit !

❤ On compte sur toi !!

Et si vous proposez à vos copines ou copines de copines, de venir et de s’inscrire, histoire d’arriver encore plus nombreuses !! Allez go, les Girls runneuses…Et n’oubliez pas, il fait toujours beau à la Girls Run…!

❤ N’hésitez pas à suivre la page Facebook de la Girls Run où vous retrouverez toutes les infos et photos des éditions précédentes !

https://www.facebook.com/girlsrunofficiel

❤ GO GIRLS !!

Kozze 32 Rue Louis Roguet, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.girlsrunofficiel.com »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/kozze.fr »}, {« link »: « https://www.kozze.fr/ »}, {« link »: « mailto:lecontact@girlsrunofficiel.com »}, {« link »: « https://www.facebook.com/girlsrunofficiel »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T18:30:00+02:00 – 2023-06-15T21:00:00+02:00

2023-06-15T18:30:00+02:00 – 2023-06-15T21:00:00+02:00

Girls Run officiel running femme fille courir social kozze

Girls Run Officiel Kozze