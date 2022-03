Koyaanisqatsi Cluny, 12 avril 2022, Cluny.

Koyaanisqatsi Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny

2022-04-12 20:30:00 – 2022-04-12 22:00:00 Théâtre Les Arts Place du Marché

Cluny Saône-et-Loire

Ciné-Concert.

En 1982 sortait ce film ovni de Godfrey Reggio, produit par Coppola. Un poème documentaire visuel d’une force inouïe sur notre monde et son rapport à la modernité et la nature. Une œuvre envoutante plus que jamais d’actualité, mis brillamment en musique par le duo lillois PUCE MOMENT (ciné-concert ERASERHEAD).

Sans parole, KOYAANISQATSI est le premier volet de la trilogie QATSI, la symphonie humaine de Godrey Reggio. Cette œuvre intense et originale est une expérience incroyable dans l’histoire du cinéma documentaire. Considéré comme l’un des premiers longs métrages à utiliser le Time-lapse (mot composé à partir de « time » et de « lapse », « laps de temps », effet d’ultra accéléré réalisé image par image sur des durées plus longues), le film est fait de collages (Found Footage) de prises de vues réelles, d’images générées par ordinateurs, de films publicitaires.

Dans un défilement de gigantesques toiles, Godfrey Reggio et Ron Fricke nous montrent, en jouant sur des échelles d’espace et de temps, notre monde sous un angle différent.

https://www.billetweb.fr/koyaanisqatsi

Ciné-Concert.

En 1982 sortait ce film ovni de Godfrey Reggio, produit par Coppola. Un poème documentaire visuel d’une force inouïe sur notre monde et son rapport à la modernité et la nature. Une œuvre envoutante plus que jamais d’actualité, mis brillamment en musique par le duo lillois PUCE MOMENT (ciné-concert ERASERHEAD).

Sans parole, KOYAANISQATSI est le premier volet de la trilogie QATSI, la symphonie humaine de Godrey Reggio. Cette œuvre intense et originale est une expérience incroyable dans l’histoire du cinéma documentaire. Considéré comme l’un des premiers longs métrages à utiliser le Time-lapse (mot composé à partir de « time » et de « lapse », « laps de temps », effet d’ultra accéléré réalisé image par image sur des durées plus longues), le film est fait de collages (Found Footage) de prises de vues réelles, d’images générées par ordinateurs, de films publicitaires.

Dans un défilement de gigantesques toiles, Godfrey Reggio et Ron Fricke nous montrent, en jouant sur des échelles d’espace et de temps, notre monde sous un angle différent.

Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny

dernière mise à jour : 2022-01-03 par