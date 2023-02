KOWARI LA FERME!, 3 mars 2023, LOUVAIN LA NEUVE.

KOWARI LA FERME!. Un spectacle à la date du 2023-03-03 à 20:30 (2023-03-03 au ). Tarif : 18.5 à 18.5 euros.

Un projet instrumental à l’univers cinématographique et aux influences électroniques ENTRE NÉOCLASSIQUE ET ÉLECTRONICA KOWARI est le projet du violoniste Damien Chierici et du pianiste Louan Kempenaers. Issus de la scène pop rock belge, les deux musiciens ont d’abord collaboré sur la BO d’un fi lm avant de décider de fonder ensemble KOWARI. S’appuyant sur leur formation classique dans leurs compositions, ils décident de faire évoluer leur musique dans un univers électronique. Leurs infl uences allant de Max Richter et Philip Glass à Nils Frahm et Rone.

LA FERME! LOUVAIN LA NEUVE Avenue du Jardin Botanique 1348

