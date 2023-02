Muziekclub ‘t Ey Koutermolenstraat 6b 9111 Belsele, Sint-Niklaas (BE)

Muziekclub ‘t Ey Koutermolenstraat 6b 9111 Belsele, Sint-Niklaas (BE), 2 juin 2023, . Muziekclub ‘t Ey Vendredi 2 juin, 21h00 Koutermolenstraat 6b 9111 Belsele, Sint-Niklaas (BE)

12 € (réduit) 15 € (tarif plein)

avec Ormuz Koutermolenstraat 6b 9111 Belsele, Sint-Niklaas (BE) 6b, Koutermolenstraat Koutermolenstraat 6b 9111 Belsele, 9111 Sint-Niklaas, België / Belgique / Belgien [{“link”: “https://agendatrad.org/e/41403”}, {“link”: “https://agendatrad.org/”}] Ormuz – La Veillée en bal *”La veillée, c’est le moment où tout le monde se retrouve. Jeunes, vieux, tous dans le salon, la grange, ou au coin du feu, on chante, on parle. Parfois les pommes cuisent, parfois lesjeunes dansent, parfois les bouteilles se vident. C’est cette atmosphère que nous avons voulu retranscrire à travers notre nouveau spectacle. Ce moment de la soirée, propice à la musique et à la convivialité. Pour cela, nous sommes allés chercher dans les recueils de collectage du Centre France, de la façade Atlantique ou du Québec les chansons du quotidien, les récits fabuleux. Nous proposons ainsi un concert qui, à travers les histoires, les anecdotes, les mots des bergers, des soldats, des bambocheurs, fera entrer le spectateur de plain-pied au coeur de la veillée. “source : événement Muziekclub ‘t Ey publié sur AgendaTrad*

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T21:00:00+02:00

2023-06-02T22:30:00+02:00

Détails Autres Lieu Koutermolenstraat 6b 9111 Belsele, Sint-Niklaas (BE) Adresse 6b, Koutermolenstraat Koutermolenstraat 6b 9111 Belsele, 9111 Sint-Niklaas, België / Belgique / Belgien Age maximum 110 lieuville Koutermolenstraat 6b 9111 Belsele, Sint-Niklaas (BE)

Koutermolenstraat 6b 9111 Belsele, Sint-Niklaas (BE) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//