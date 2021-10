Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Kout de tambou, joute musicale d’improvisation Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Kout de tambou, joute musicale d’improvisation Rocher de Palmer, 12 novembre 2021, Cenon. Kout de tambou, joute musicale d’improvisation

Rocher de Palmer, le vendredi 12 novembre à 22:00 EN SAVOIR PLUS

Gratuit

Vibrez aux rythmes bèlé avec la participation de l’association L’A Cosmopolitaine de Bordeaux, Liyannak et Kalou Gwoka de Toulouse et Difé Kako de Paris. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T22:00:00 2021-11-12T00:00:00

