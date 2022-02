KOUSS La Dame du Mont Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Lundi 21 Février, On fête le retour de la fête et la fin des vacances avec Kouss, pour une soirée envoûtante et mystique Nous sommes en prime en Happy Hour toute la nuit!! Alors viens donc te délecter de musique et de boissons à petits prix

Entrée libre

♫ETHNIC ELECTRO♫ La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille

2022-02-21T21:00:00 2022-02-21T01:30:00

