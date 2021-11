Marseille La Dame du Mont Bouches-du-Rhône, Marseille KOUSS ~ Down Tempo Ethnic Electro La Dame du Mont Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

KOUSS ~ Down Tempo Ethnic Electro La Dame du Mont, 4 décembre 2021, Marseille. KOUSS ~ Down Tempo Ethnic Electro

La Dame du Mont, le samedi 4 décembre à 21:30

Viens découvrir ou re-découvrir les fabuleux mix de KOUSS aux sonorités uniques qui te feront danser et voyager ! Soundcloud : [https://m.soundcloud.com/shiron13](https://m.soundcloud.com/shiron13) ____________________ La Dame du Mont 16h30 /01h30 HAPPY HOUR 17h/ 21h

Entrée libre

♫DJ SET♫ La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-12-04T21:30:00 2021-12-04T01:30:00

