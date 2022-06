Kourou Fia

2022-07-11 14:30:00 – 2022-07-11 16:00:00 Auteur-compositeur-interprète issu d'une longue lignée de griots guinéens, Kourou Fia a croisé la route d'artistes de renom (Richard Bona, Ba Cissoko, Gilles Poizat, Philippe Eidel). En solo ou accompagné, il voyage avec sa kora et fait voyager les mélomanes, de la tradition africaine aux rythmes pop, funk ou rock de la culture occidentale. Le Festival Les Suds, à Arles accueille le lundi 11 juillet Kourou Fia.

