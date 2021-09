Villeurbanne Espace Tonkin Métropole de Lyon, Villeurbanne Koum Tara Espace Tonkin Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Espace Tonkin, le vendredi 10 décembre à 20:00

Après un premier album très remarqué par la presse internationale (5* BBCmagazine, 4* Songlines magazine…) et de nombreux concerts en France et à l’étranger, Koum Tara revient avec une nouvelle création. Le répertoire traditionnel chaâbi (grande nébuleuse des musiques populaires algériennes du xxeme siècle) refait peau neuve sous l’impulsion de Karim Maurice, pianiste compositeur. Un spectacle original où la complainte amoureuse chaâbi, la finesse du quatuor à cordes classiques et l’improvisation du jazz se fondent et s’entrecroisent dans la douceur d’une soirée dans la rive sud de la méditerranée.

18€ – 12€ – 10€

Espace Tonkin Avenue Salvador Allende, 69100 Villeurbanne

2021-12-10T20:00:00 2021-12-10T22:00:00

