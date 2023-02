KOUDLAM + 1ERE PARTIE LA LAITERIE – CLUB, 24 février 2023, STRASBOURG.

Artefact PRL présente Météorites pop Ouverture des portes: 19h30 début 1ère partie: 20h00 Après le succès de ses précédents opus qui en firent un héros de l’underground, Koudlam, rincé par des concerts vécus de manière trop intense, est sorti des radars plusieurs années, produisant discrètement quelques B.O de films obscurs, avant de partir en Orient avec sa famille pour imaginer le futur. Aujourd’hui il revient à la civilisation avec « Precipice Fantasy » , un opus encore une fois anormal. L’album est composé de 2 parties bien différentes qui sortiront séparément, avec un premier volet qui égrène 12 pépites comme autant de mutations flamboyantes et un second volet instrumental contemplatif a mi chemin entre musique de yoga malaisante et transe des bas fond de Kathmandu. Inspiré par les histoires hallucinées des pionniers et des conquistadores des montagnes, l’artiste livre ici la bande son des sommets et des précipices. Ou plutôt celle du chemin entre les deux, sinueux, vertigineux, toujours sur le fil de la lame. © PGA

LA LAITERIE – CLUB STRASBOURG 13, rue du Hohwald Bas-Rhin

