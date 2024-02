Kou + Raymond D. Barre + DJ Set L’Embobineuse Marseille 3e Arrondissement, samedi 24 février 2024.

Kou + Raymond D. Barre + DJ Set L’Embobineuse Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Soirée rock à l’Embobineuse.

Kou



Après quelques tournées avec leur projet « 100 ans de free parties » une installation live constituée de 21+ harmoniums électriques joués par des briques pas réfractaires et plus ou moins augmentée de chansons, voilà Kou repartis pour un tour au format « deux zigotos qui jouent du synthé, sampleurs, boites à rythmes en chantant », suite à la sortie de leur album sur 8+ labels cool, parmi lesquels on retrouve La République des Granges de M. Duval (Rien Virgule), Aguirre Records (les prescripteurs flamands qui sortent le Diable Dégoûtant, France ou Jéricho) et même les lipsiens de U-Bac. Normal, puisque avec Nina Harker, Apolline a aussi bien levé les poils des punks allemands en minishort et Converse que décrotté les Sportiva des néoruraux à tendance mystique d’Occitanie. Son ami Thomas, pendant ce temps, jouait du free rock et enregistrait des machines passées dans 14 préamps, notamment dans Teubé.



Raymond D. Barre



Raymond D. Barre alias le Egyptian Lover de la petite couronne, grands aplats à plusieurs doigts sur le Juno, l’acid au coin des lèvres et les lyrics tautologiques sur le fait de tourner des boutons, y a pas de mal à se faire du bien en rigolant un brun Mr. Brown, hein, et là c’est son projet bien décomplex, techno sans détrex, demi-sex, chanson à steak pas de prix de tête.



Dj Set surprise 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 21:00:00

fin : 2024-02-24

L’Embobineuse 11 Boulevard Bouès

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Kou + Raymond D. Barre + DJ Set Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-22 par Ville de Marseille