Kotéba / Seydou Boro – Théâtre de l’Arlequin, Morsang sur Orge « ????́?? », c’est la forme de théâtre traditionnel bambara. Pour cette création, Seydou Boro s’inspire d’un rite, le « Boûgô », qui permet à ses pratiquants de dénoncer ou de confesser de mauvaises actions. La parole est alors libérée, entendue, acceptée et respectée par les villageois. L’inceste, le viol, l’abus… Comment dire l’indicible ? Pour ce solo, sa dernière pièce de danseur, Seydou Boro incarne ce « diable », duquel surgissent voix et états de corps. Il nous livre les indignations d’un homme face à l’inacceptable. Texte, chorégraphie et interprétation : Seydou Boro Collaborateur artistique : Bienvenue Bazié Création musical : Superter, Baaba Maal, Jean-Emile Biayenda, Richard Bona Création lumière : Georgia Ben Brahim Lien billeterie : [[https://theatrearlequin.morsang.net/event/koteba-danse-contemporaine/](https://theatrearlequin.morsang.net/event/koteba-danse-contemporaine/)](https://theatrearlequin.morsang.net/event/koteba-danse-contemporaine/) Bénéficiez de la Carte ! Pour un billet acheté, accès à tous les spectacles du festival Essonne Danse, sur réservation préalable et dans la limite des places disponibles.

2€, 5€ ou 10€. 1€ pour les moins de 12 ans.

Kotéba est un cri du cœur, un solo d’une puissance singulière qui dénonce. Cette œuvre de Seydou Boro sera vous toucher en plein cœur. Théâtre de l’Arlequin 35 Rue Jean Raynal, 91390 Morsang-sur-Orge Morsang-sur-Orge Quartier Courbet Essonne

