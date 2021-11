Nice Nice 06000, Nice Kosma Jazz Nice Nice Catégories d’évènement: 06000

Nice 06000 Hommage à Joseph Kosma (1905-1969).



Joie et humour, pour l’interprétation jazzy de chansons de Jacques Prévert et Joseph Kosma, sans en changer l’âme…



Une esthétique intemporelle, un voyage d’une fête foraine à l’automne des feuilles mortes… info@conservatoire-nice.org +33 4 97 13 50 02 http://www.crr-nice.org/ Conservatoire à rayonnement régional de Nice 127 av de Brancolar Nice

