KOSH – Faut pas louper l’Kosh ! – Dinard Comedy Festival Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

KOSH – Faut pas louper l’Kosh ! – Dinard Comedy Festival Dinard, 29 avril 2022, Dinard. KOSH – Faut pas louper l’Kosh ! – Dinard Comedy Festival Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard

2022-04-29 – 2022-04-29 Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot

Dinard Ille-et-Vilaine KOSH est un artiste multiple et inclassable, reconnu tout d’abord pour son incroyable performance de beatboxer. Il met son talent de bruiteur dans ce premier seul en scène qui mêle récit de vie, humour et bruitages. Agrémenté de sons aussi fous que surprenants, comme la guitare électrique de son frère, le chant des oiseaux, l’ascenseur ou même le panda qui vomit, Kosh nous raconte avec humour et tendresse son parcours de vie peu banal. Au-delà de la technique du beatbox qu’il maîtrise avec virtuosité, Kosh nous conte avec humour la découverte de son art et son désir de succès… Mais sa route est semée d’embûches. Ainsi à travers ses voyages et anecdotes il nous propose un spectacle tout public, drôle et novateur. Une chose est sûre : « Faut pas louper l’Kosh ! » Plein tarif : 12€, tarif réduit 8€. Billetterie dans les espaces d’accueil de Dinard Côte d’Émeraude Tourisme et en ligne. Vendredi 29 Avril 2022 – 14h30 – Auditorium Stephan Bouttet edr2008@gmail.com http://dinard-comedy-festival.fr/kosh-3 KOSH est un artiste multiple et inclassable, reconnu tout d’abord pour son incroyable performance de beatboxer. Il met son talent de bruiteur dans ce premier seul en scène qui mêle récit de vie, humour et bruitages. Agrémenté de sons aussi fous que surprenants, comme la guitare électrique de son frère, le chant des oiseaux, l’ascenseur ou même le panda qui vomit, Kosh nous raconte avec humour et tendresse son parcours de vie peu banal. Au-delà de la technique du beatbox qu’il maîtrise avec virtuosité, Kosh nous conte avec humour la découverte de son art et son désir de succès… Mais sa route est semée d’embûches. Ainsi à travers ses voyages et anecdotes il nous propose un spectacle tout public, drôle et novateur. Une chose est sûre : « Faut pas louper l’Kosh ! » Plein tarif : 12€, tarif réduit 8€. Billetterie dans les espaces d’accueil de Dinard Côte d’Émeraude Tourisme et en ligne. Vendredi 29 Avril 2022 – 14h30 – Auditorium Stephan Bouttet Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Dinard Adresse Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Ville Dinard lieuville Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard Departement Ille-et-Vilaine

Dinard Dinard Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinard/

KOSH – Faut pas louper l’Kosh ! – Dinard Comedy Festival Dinard 2022-04-29 was last modified: by KOSH – Faut pas louper l’Kosh ! – Dinard Comedy Festival Dinard Dinard 29 avril 2022 dinard ille-et-vilaine

Dinard Ille-et-Vilaine