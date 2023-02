KOSH FAUT PAS LOUPER LKOSH LA BAIE DES SINGES, 1 mars 2023, COURNON D AUVERGNE.

KOSH FAUT PAS LOUPER LKOSH LA BAIE DES SINGES. Un spectacle à la date du 2023-03-01 à 20:33 (2023-03-01 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

licenses PLATESV-R-2021-004056 / 004765 / 004768 Gratuit pour les moins de 12 an(s) Kosh annonce tout de suite la couleur : du beatbox pendant une heure, oui, mais il fait en réalité bien plus que ça ! C’est une véritable rencontre humaine, pleine d’humour et d’originalité. Son parcours de vie, de sa naissance à son succès grandissant en passant par son adoption, nous amuse et nous touche. Il met son talent de bruiteur dans ce seul en scène inédit agrémenté de sns aussi fous que surprenants, comme la guitare électrique de son frère, le chant des oiseaux, l’ascenseur ou même le panda qui vomit ! Cette performance théâtrale inédite mêlant le récit aux bruitages étonne et séduit en famille, des pré-ados aux grands-parents.Kosh est inclassable et il met tout le monde d’accord… faut pas louper l’Kosh !

LA BAIE DES SINGES COURNON D AUVERGNE 6, avenue de la République Puy-de-Dme

