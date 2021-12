Toulouse Centre culturel – Théâtre des Mazades Haute-Garonne, Toulouse Kos Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre culturel – Théâtre des Mazades , le jeudi 17 février 2022 à 20:30

Concert ——- **Høst** Le kos, en Norvège, c’est l’art de cultiver les bons moments. Cette nouvelle création du quartet Høst ouvre la porte d’un univers chaleureux à la mélancolie réconfortante. Pour cette sortie d’album, Høst vous emporte pour un voyage unique, accompagné par deux invités prestigieux qui ont également prêté leur son sur le disque, et un travail des lumières inédit.Direction, les grands espaces nordiques ! **Saxophones, claviers** Carla Gaudré **Guitares, glockenspiel** Dorian Dutech **Basse, effets** Pierre Terrisse **Batterie, claviers, laptop** Simon Portefaix **Invités : trompette** Nicolas Gardel & **saxophone** Ferdinand Doumerc

Culture Centre culturel – Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

2022-02-17T20:30:00 2022-02-17T22:59:00

