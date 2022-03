Korrika Txingudi + rollers Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Korrika Txingudi + rollers Hendaye, 1 octobre 2022, Hendaye. Korrika Txingudi + rollers Hendaye

2022-10-01 – 2022-10-01

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Le Bidasoa Atletiko Taldea d’Irun et de Hondarribia et Urpean Subaquatique Club d’Hendaye avec le partenariat du Consorcio Transfrontalier Bidasoa-Txingudi, organisent la 23ème Txingudi Korrika. Elle réunira les villes d’Hendaye et de Hondarribia en passant par Irun, tout au long d’un magnifique parcours d’exactement 10 km. Le Bidasoa Atletiko Taldea d’Irun et de Hondarribia et Urpean Subaquatique Club d’Hendaye avec le partenariat du Consorcio Transfrontalier Bidasoa-Txingudi, organisent la 23ème Txingudi Korrika. Elle réunira les villes d’Hendaye et de Hondarribia en passant par Irun, tout au long d’un magnifique parcours d’exactement 10 km. Le Bidasoa Atletiko Taldea d’Irun et de Hondarribia et Urpean Subaquatique Club d’Hendaye avec le partenariat du Consorcio Transfrontalier Bidasoa-Txingudi, organisent la 23ème Txingudi Korrika. Elle réunira les villes d’Hendaye et de Hondarribia en passant par Irun, tout au long d’un magnifique parcours d’exactement 10 km. B.A.T.

Hendaye

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Hendaye Adresse Ville Hendaye lieuville Hendaye Departement Pyrénées-Atlantiques

Hendaye Hendaye Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hendaye/

Korrika Txingudi + rollers Hendaye 2022-10-01 was last modified: by Korrika Txingudi + rollers Hendaye Hendaye 1 octobre 2022 Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Hendaye Pyrénées-Atlantiques