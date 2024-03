Korrika Ttipi Hasparren, jeudi 14 mars 2024.

Korrika Ttipi Hasparren Pyrénées-Atlantiques

La course relais en faveur de la langue basque s’est élancée ce jeudi après-midi dans la commune de Gares (Puente la Reina) en Navarre. Durant 11 jours et 10 nuits, des milliers de coureurs vont se relayer à travers les 7 provinces du Pays basque. 2560 kilomètres au total, jusqu’à Vitoria-Gasteiz. Organisé tous les 2 ans par l’association AEK, l’événement sert à récolter des fonds pour les « gau eskola », les cours du soir pour apprendre le basque.

A Hasparren on fait également la korrika, une mise en jambe avec les enfants d’Ezkia Ikastola. .

Rues du centre ville

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

