Korrika Ttikia Hendaye, 8 avril 2022, Hendaye.

Korrika Ttikia Hendaye

2022-04-08 10:00:00 – 2022-04-08 11:00:00

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Cet événement est organisé pour renforcer l’attachement des gens en faveur de la langue et obtenir un soutien économique afin de pérenniser le travail quotidien des centres d’apprentissage. KORRIKA montre de manière évidente la volonté populaire active en faveur de l’euskara.

La Korrika est une course-relais qui parcourt le Pays Basque durant 11 jours et 10 nuits sans interruption. Elle est organisée par AEK, la coordination des cours de basque aux adultes et a un double objectif : d’une part étendre et renforcer la mobilisation des habitants du Pays Basque en faveur de la langue basque et d’autre part, collecter les fonds nécessaires au développement des centres d’apprentissage de la langue aux adultes.

Durant la course les coureurs portent un témoin transmis de main en main à chaque kilomètre, à l’intérieur duquel se trouve un message rendu public à l’arrivée.

Cet événement est organisé pour renforcer l’attachement des gens en faveur de la langue et obtenir un soutien économique afin de pérenniser le travail quotidien des centres d’apprentissage. KORRIKA montre de manière évidente la volonté populaire active en faveur de l’euskara.

La Korrika est une course-relais qui parcourt le Pays Basque durant 11 jours et 10 nuits sans interruption. Elle est organisée par AEK, la coordination des cours de basque aux adultes et a un double objectif : d’une part étendre et renforcer la mobilisation des habitants du Pays Basque en faveur de la langue basque et d’autre part, collecter les fonds nécessaires au développement des centres d’apprentissage de la langue aux adultes.

Durant la course les coureurs portent un témoin transmis de main en main à chaque kilomètre, à l’intérieur duquel se trouve un message rendu public à l’arrivée.

Cet événement est organisé pour renforcer l’attachement des gens en faveur de la langue et obtenir un soutien économique afin de pérenniser le travail quotidien des centres d’apprentissage. KORRIKA montre de manière évidente la volonté populaire active en faveur de l’euskara.

La Korrika est une course-relais qui parcourt le Pays Basque durant 11 jours et 10 nuits sans interruption. Elle est organisée par AEK, la coordination des cours de basque aux adultes et a un double objectif : d’une part étendre et renforcer la mobilisation des habitants du Pays Basque en faveur de la langue basque et d’autre part, collecter les fonds nécessaires au développement des centres d’apprentissage de la langue aux adultes.

Durant la course les coureurs portent un témoin transmis de main en main à chaque kilomètre, à l’intérieur duquel se trouve un message rendu public à l’arrivée.

AEK

Hendaye

dernière mise à jour : 2022-03-12 par