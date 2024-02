Korrika : talos, Oihaletxea dokumentala (documentaire en basque), Uda Leku antzerkia (thêatre en basque) Saint-Étienne-de-Baïgorry, samedi 16 mars 2024.

19h talo et bar animé

20h, Oihaletxea dokumentala (documentaire en basque) : azterketak euskaraz kolektiboaz, par le collectif « les examens en basque »

21h, Uda Leku antzerkia (thêatre en basque) mis en scène par Pantzo Hirigaray et interprété par les parents et les enfants de l’ikastola de Garazi et Munhoa. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:00:00

fin : 2024-03-16

Bil Etxea

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine garazi-baigorri@aek.eus

