Korrika course pédestre en faveur de la langue basque Urrugne, jeudi 14 mars 2024.

Etape de la korrika 2024 (d’Irun à Ustaritz).

La KORRIKA est une course-relais qui parcourt le Pays Basque durant 11 jours et 10 nuits sans interruption. Elle est organisée par AEK, la coordination des cours de basque aux adultes et a un double objectif d’une part, étendre et renforcer la mobilisation des habitant·e·s du Pays Basque en faveur de la langue basque et d’autre part, collecter les fonds nécessaires au développement des centres d’apprentissage de la langue aux adultes. EUR.

Place de Pausu

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 17:44:00

fin : 2024-03-14



