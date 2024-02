Korrika Cambo-les-Bains, jeudi 14 mars 2024.

La course en faveur de l’euskara va faire deux incursions dans les provinces du Nord, en début et en fin de parcours. La plus grosse étape va se dérouler les 14 et 15 mars.

Passage à Cambo-les-Bains le 14 mars.

La Korrika va investir le Labourd dès les premiers instants, puisqu’Hendaye sera la troisième ville qu’elle va traverser.

Avant de se lancer sur les routes des sept provinces pendant onze jours et fouler 2 700 kilomètres, la course géante organisée par AEK, l’association qui dispense des cours d’euskara aux adultes, va prendre son départ place San Juan à Irun, à 16 heures. Une heure et demie plus tard, elle fera la première incursion en Labourd. Vendredi 15 mars, elle reliera la Basse-Navarre et la Soule, en commençant par Saint-Palais, puis Mauléon et Saint-Jean-Pied-de-Port. Elle poursuivra ensuite sa route au Pays Basque Sud, depuis le col d’Ispéguy. .

