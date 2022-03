Korrika 2022 Ainhoa, 9 avril 2022, Ainhoa.

Korrika 2022 Ainhoa

2022-04-09 – 2022-04-09

Ainhoa Pyrénées-Atlantiques Ainhoa

Course en faveur de la sauvegarde et de la promotion de du basque et qui se réalise en parcourant en courant tout le Pays Basque. Passage à 11h20 à Ainhoa pour le tronçon Dancharia – Col de Pinodieta.

+33 5 59 29 93 99

Korrika

Ainhoa

dernière mise à jour : 2022-02-18 par