Korrigeri swimrun Biarritz, 28 août 2022, Biarritz.

Korrigeri swimrun Plage de la Côte des basques Boulevard Prince de Galles Biarritz

2022-08-28 08:00:00 – 2022-08-28 Plage de la Côte des basques Boulevard Prince de Galles

Biarritz 64200

Korrigeri Swimrun , organisée par la section triathlon du Biarritz Olympique Omnisports

NOUVEAUTÉ EN 2022 DEUX DISTANCES, TROIS FORMATS DE COURSE

KORRIGERI CLASSIC (DUO)

Un parcours natation dans l’océan de 4 sections pour un total de 3km, et 5 sections de course à pied pour un total de 18,9km.

KORRIGERI TTIKI (DUO)

2 sections de nage de 1500m au total et 3 sections de course à pied pour un total de 9,3km

KORRIGERI TTIKI (SOLO)

La version pour découvrir cette discipline en individuel Sur le même parcours que la Ttiki Duo

Départ Plage de la Côte des Basques à Biarritz le dimanche 28 Août à 8h

Retrait des dossards

le samedi 27 Août, à ETXOLA BIBI,

Square Jean Baptiste Lassalle, à Biarritz

de 17h à 20h

contact@korrigeri.com

BO Omnisports

Plage de la Côte des basques Boulevard Prince de Galles Biarritz

