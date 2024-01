KORRIGAN / One night / The Soundroots / Blackbirds jas’rod Les Pennes-Mirabeau, vendredi 16 février 2024.

KORRIGAN / One night / The Soundroots / Blackbirds ♫♫♫ Vendredi 16 février, 19h30 jas’rod Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-16T19:30:00+01:00 – 2024-02-16T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-16T19:30:00+01:00 – 2024-02-16T23:59:00+01:00

Dans une ambiance magique, avec des costumes et des décors surréalistes, venez vivre un spectacle initiatique d’opéra rock légendaire.

Ouverture des portes 19h30

Début des concerts 20h00

* Blackbirds / 20h00

* The Soundroots / 20h45

* One night / 21h45

* KORRIGAN / 22h45

« SOIREE GRATUITE POUR TOUS »

SNACK Disponible sur place

► KORRIGAN

Il était une fois, au cœur des Landes dépeuplé, une cité post apocalyptique. Les descendants des survivants y vivant en autonomie,

ils sont divisés en deux castes d’humanoïdes mutants, se partageant

les hauts lieux dévastés et les bas-fonds putrides… L’une est

prédatrice, l’autre proie. Mais, le Korrigan, un être mythique

sommeille, il est le lien entre le vivant et la source de vie, le chant des

enfants le réveillera et avec lui l’espoir de lendemains harmonieux.

C’est donc de la trame de cette histoire, qu’est née ce magnifique

opéra rock, de l’imagination de Philippe Casetti. En partenariat avec

l’auteur Patrick Mégale, et s’entourant sur scène d’Alexandre Pulitano à la basse et la Guitare, de la sublime Céline au chant et quelle voix, de Stanislas Cauro à la batterie et de Gaétane la Conteuse.

Philippe Casetti a fait renaître ce projet de ses cendres, en se

réinventant scéniquement en permanence. Comme dans tout opéra, il se décompose en plusieurs actes, allant d’un rock rythmé, au chant lyrique de Céline. En passant par du post alternatif et agrémenté d’un soupçon de métal, les influences très Floyd ni sont pas pour rien !

Comme une sorte de contes vivant, Korrigan vous emmènera dans les tréfonds d’une histoire hors du commun, tant musicalement que

scéniquement ! A ne louper sous aucun prétexte……….

Céline Déhédin (La nouvelle vague)

► One night Cover Band

► The Soundroots s’ébrouent dans un feulement de guitare. Le son rauque de la guitare d’Olivier répond au chant sauvage de Christophe. Le groupe enchaîne les titres comme autant de rapports surmultipliés et file sur l’autoroute ouverte par Motorhead, Black Sabbath et Metallica, aux rythmes de la batterie de Yohann et de la basse de Matthieu.

Embarquez avec The SoundRoots. Pour une étape ou une tournée, vous serez toujours les bienvenus pour faire la route.

► Blackbirds

