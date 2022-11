Korrida de Lesneven Lesneven Lesneven Catégories d’évènement: Finistre

Finistre Lesneven Cette manifestation est une course pédestre qui se déroule au centre de ville de Lesneven.

La distance du circuit fait 2.5 km, à parcourir 3 fois. La course permet de découvrir le centre ville avec les illuminations de Noël. Le départ et l’arrivée se font devant la mairie. Le retrait des dossards se fera à la halle de pétanque de Lesneven. jean-yves.le-menn458@orange.fr +33 6 76 23 03 25 Lesneven

