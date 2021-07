Korokoro – Compagnie La rivière qui marche Maison Folie Hospice d’Havré, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Tourcoing.

Korokoro – Compagnie La rivière qui marche

le lundi 19 juillet à Maison Folie Hospice d’Havré

Maison Folie Hospice d’Havré – Salle de spectacles Lundi 19 juillet Séances à 10h00 et 16h00 Gratuit Théâtre, danse, musique D’après Korokoro d’Emilie Vast et les poèmes de Vélimir Khlebnikov De 18 mois à 7 ans Durée 35 minutes « Venez prolonger en famille l’expérience sensible du spectacle Korokoro. Dans un moment privilégié entre l’adulte et le tout-petit, dans ce tête à tête entre entre le corps de l’un immense et celui de l’autre tout-petit, venez vous roulez dans la douceur, expérimenter la danse des doigts et savourer le plaisir de porter un enfant plus haut, le serrer doucement plus fort et voir à son sourire qu’il vient de grandir un peu plus! »

Gratuit

Festival Tréto à Tourcoing Plage

Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T10:00:00 2021-07-19T11:00:00;2021-07-19T16:00:00 2021-07-19T17:00:00