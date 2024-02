Korngold, itinéraire d’un enfant prodige Colmar, mercredi 21 février 2024.

Korngold, itinéraire d’un enfant prodige Colmar Haut-Rhin

La vie de Korngold est digne d’un roman. Compositeur dans la Vienne fin-de-siècle, il émigre aux États-Unis au moment de l’Anschluss et devient un des fondateurs de la musique de film hollywoodienne.

La vie d’Erich Wolfgang Korngold est digne d’un roman. Compositeur prodige dans la Vienne fin-de-siècle, il émigre aux États-Unis au moment de l’Anschluss et devient un des fondateurs de la musique de film hollywoodienne, avant de tenter un vain come-back dans l’Europe d’après-guerre. Ce récital de ses plus beaux lieder interprétés par les chanteurs et pianistes de l’Opéra Studio sera ponctué de lectures de lettres qui retracent cet étonnant destin. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 12:30:00

fin : 2024-02-21

3 place Unterlinden

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est theatre@ville-colmar.fr

