Körinn Pierre-Fanfan « Rêver » Le Baiser Salé Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Körinn Pierre-Fanfan « Rêver » Le Baiser Salé Paris, 12 janvier 2024, Paris. Le vendredi 12 janvier 2024

de 19h30 à 21h00

Le vendredi 12 janvier 2024

de 21h30 à 23h00

.Tout public. payant Tarif Jeunes / Demandeurs d’emploi : 10 EUR

Tarif web : 25 EUR

Tarif adhérent Paris Jazz Club : 20 EUR

«…Un punch vocal étonnant, le goût constant de l’escapade, du détour et de la surprise font de cet album un immanquable…» AMINA Artiste neo-soul qui écrit, compose et interprète ses titres depuis l’enfance, Körinn foule quelques scènes auprès d’artistes tels que les Brigitte, As Animals, Tony Allen, Youssoupha, Seun Kuti ou encore Nicoletta. Elle présente, entourée d’excellents musiciens, son nouvel album « Rêver » au Baiser Salé : là où tout a commencé. « Rêver » propose une suite de paysages mélodiques, chantés, parlés, parfois murmurés, par la voix sensible de Körinn Pierre-Fanfan. Femme griot, sa musique fusionne rythmes du gwo-ka, musique traditionnelle de la Guadeloupe, la pop, la soul et le jazz. Un vent de fraicheur souffle dans l’univers du jazz vocal caribéen ! Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/k-rinn-r-ver-19h30-21h30

KÖRINN PIERRE-FANFAN « RÊVER » Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75001 Lieu Le Baiser Salé Adresse 58 Rue des Lombards Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Le Baiser Salé Paris latitude longitude 48.8598354,2.3478728

Le Baiser Salé Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/