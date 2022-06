Korine en showcase au Supersonic Records Supersonic Records Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 15 juin 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

Korine au Supersonic Records Korine est un duo de pop électronique originaire de Philadelphie. Morgy Ramone et Trey Fyre mélangent la nostalgie de la new wave à des sensibilités pop modernes, des rythmes enjoués avec des textes maussades remplis d'émotions. ——————————— Mercredi 15 Juin 2022 Entrée libre • Showcase à 19h • Le shop est ouvert dès 15h • Concerts au club à partir de 20h30 ——————————— Supersonic Records 9 rue Biscornet 75012 Paris Metro Bastille

