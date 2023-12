Marché de Noël du Château des Landes Korian château des Landes La ferte-saint-aubin Catégorie d’Évènement: La ferte-saint-aubin Marché de Noël du Château des Landes Korian château des Landes La ferte-saint-aubin, 16 décembre 2023 12:00, La ferte-saint-aubin. Marché de Noël du Château des Landes Samedi 16 décembre, 13h00 Korian château des Landes L’EHPAD Korian du Château des Landes à La Ferté-St-Aubin organise un marché de Noël mi-décembre.

L’occasion de profiter d’un concert de Gospel par Mix d’Xpression, de savourer un goûter avec vin chaud, chocolats chad et biscuits de Noël et de découvrir différents stands : Les Garçons et les Filles – Miel, objets divers

M. Blavignac – Sculptures sur bois

Mme Helias – Confection de chapeau

John Couture – Confections maison

Une Douc’Heure – Massage des mains

Marine Nail’s Studio – Objets en résine

… Vous êtes invités à partager un moment chaleureux avec l’équipe du Château des Landes ! Korian château des Landes RN 20 Sud, La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T13:00:00+01:00 – 2023-12-16T19:00:00+01:00

