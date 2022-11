Marché de Noël de Korian Korian château des Landes La ferte-saint-aubin Catégorie d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin

Marché de Noël de Korian Korian château des Landes, 7 décembre 2022, La ferte-saint-aubin. Marché de Noël de Korian Mercredi 7 décembre, 13h00 Korian château des Landes L’EHPAD Korian du Château des Landes à La Ferté-St-Aubin organise un marché de Noël le mercredi 07 décembre 2022 de 14h à 18h. Il sera composé d’artisans, des familles et des résidents. Vous êtes i… Korian château des Landes RN 20 Sud, La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin L’EHPAD Korian du Château des Landes à La Ferté-St-Aubin organise un marché de Noël le mercredi 07 décembre 2022 de 14h à 18h.

Il sera composé d’artisans, des familles et des résidents.

Vous êtes invités à partager un moment chaleureux avec l’équipe de Korian !

2022-12-07T13:00:00+01:00

2022-12-07T17:00:00+01:00 KORIAN Château des Landes

