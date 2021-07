Paris Bassin de la Villette Paris Korhom – Ateliers Jard’humains Bassin de la Villette Paris Catégorie d’évènement: Paris

Date et horaire exacts : Du 19 au 24 juillet 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 15h à 18h

Du 26 au 31 juillet 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 15h à 18h

gratuit

Divers ateliers et stands d'éducation sont mis en place. Les ateliers Jard'humains proposent des jeux et activités pour s'amuser tout en s'interrogeant sur une diversité de thématiques liées aux Droits humains. Les activités proposées s'adressent principalement aux enfants et aux jeunes mais le stand est accessible pour tous les publics, avec des jeux permettant de s'arrêter 5 minutes ou 2 heures selon l'envie. Du 19 au 24 Juillet et du 26 au 31 Juillet – de 15h à 18h

