« Korea : A New History of South and North » au Centre Cuturel Coréen Centre Cuturel Coréen Paris, lundi 18 mars 2024.

Le lundi 18 mars 2024

de 18h30 à 19h30

.Tout public. Jusqu’à 20 ans. gratuit

Rencontre spéciale avec les professeurs Victor Cha et Ramon Pacheco Pardo (en langue anglaise uniquement).

Le Centre Culturel Coréen organise une rencontre exceptionnelle en langue anglaise autour du livre « Korea : A New History of South and North », en présence des auteurs et professeurs Victor Cha et Ramon Pacheco Pardo. Cet événement offrira une occasion unique d’écouter les diverses opinions des co-auteurs sur la Corée, opinions qui s’appuient sur les différents éléments présentés dans leur essai, « KOREA : A New History of South and North », paru en anglais en juin 2023 chez Yale University Press (non traduit).

Durant cette rencontre, les auteurs mettront en lumière la trajectoire historique moderne, le développement et les perspectives d’avenir de la péninsule coréenne. Cette session sera également suivie d’une partie questions et réponses avec le public.

Une nouvelle histoire majeure de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, de la fin du XIXe siècle à nos jours.

La Corée a une histoire longue et fascinante ; c’est aussi une nation divisée. La Corée du Sud, dixième plus grande économie, est une démocratie dynamique riche d’une culture désormais reconnue mondialement. La Corée du Nord, quant à elle, est dirigée par le régime le plus autoritaire au monde. Bien que située dans une région riche du globe, ce pays à la population frappée par la pauvreté est surtout connu pour le culte de la personnalité qui entoure la famille Kim au pouvoir. Et pourtant, les deux Corées partagent une histoire commune.

Victor Cha et Ramon Pacheco Pardo s’appuient sur des décennies de recherche pour explorer l’histoire de la Corée moderne, de la fin du XIXe siècle jusqu’à nos jours, en passant par l’occupation japonaise et la partition en deux de la péninsule au cours de la guerre froide. Petit pays pris au piège parmi les plus grandes puissances mondiales – dont la Chine, le Japon, la Russie et les États-Unis – le destin de la Corée est étroitement lié à sa géographie et à la force de ses dirigeants et de sa société. Cette histoire complète met en lumière l’évolution des identités des deux Corées, expliquant les fortes différences entre le Nord et le Sud, ainsi que les perspectives d’unification.

Victor Cha est professeur d’université émérite, professeur de gouvernement à l’université de Georgetown et vice-président principal pour l’Asie et la Corée, et également président du Centre d’études stratégiques et internationales à Washington D.C. Il est aussi l’ancien directeur des affaires asiatiques au Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.

Ramon Pacheco Pardo est professeur de relations internationales au King’s College de Londres et titulaire de la chaire KF-VUB Corée à l’Université libre de Bruxelles.

Cette rencontre sera animée par Françoise Nicolas, chercheuse et conseillère du centre Asie de l’Institut français des relations internationales (Ifri).

Conférence donnée en langue anglaise uniquement

Comme toutes les activités de notre Centre, cet événement est proposé gratuitement.

Réservation fortement recommandée.

La réservation en ligne ouvrira 2 semaines avant la date de l’évènement.

Centre Cuturel Coréen 20, rue la Boétie 75008

Contact : http://www.coree-culture.org/korea-a-new-history-of-south-and,5861.html?var_mode=calcul +33147208386 info@coree-culture.org https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen https://centreculturelcoreen.mapado.com

Centre Culturel Coréen