Koré Saint-Pierre-du-Mont, 1 juin 2022, Saint-Pierre-du-Mont.

Koré Le Pôle 190 Avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont

2022-06-01 19:00:00 – 2022-06-01 Le Pôle 190 Avenue Camille Claudel

Saint-Pierre-du-Mont Landes Saint-Pierre-du-Mont

Le Bruit des Ombres

Théâtre – 50min. – Dès 8 ans ­

Koré est un texte théâtral contemporain destiné au jeune public et inspiré du mythe de Perséphone. Il met en scène l’histoire d’une jeune fille prisonnière d’un sombre jardin qui doit composer avec une mère distraite, un père absent trop occupé par son travail et un oncle dépressif. Avec l’aide de Ruby, un jeune activiste, Koré s’affranchit de ses peurs et part en quête de ses origines. À travers ce voyage, elle met les adultes face aux conséquences de leurs actes pour qu’un équilibre écologique revienne sur Terre.

Sous la forme d’un road-movie théâtral, cette histoire nous invite à nous questionner sur la place des enfants, des adultes et de leurs responsabilités. Sauver le grenier du monde ou réconcilier des parents fâchés : peut-on confier cette tâche à des enfants ?

+33 6 19 04 14 85

LBDO

Le Pôle 190 Avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont

dernière mise à jour : 2022-01-02 par