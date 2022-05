Koré Cie le bruit des ombres Brioux-sur-Boutonne, 7 mai 2022, Brioux-sur-Boutonne.

Koré Cie le bruit des ombres Brioux-sur-Boutonne

2022-05-07 18:00:00 – 2022-05-07

Brioux-sur-Boutonne Deux-Sèvres Brioux-sur-Boutonne

5 EUR Le bruit des ombres : « Koré »

Théâtre

Entre parents absents ou trop occupés par le travail, Koré doit réconcilier des adultes irresponsables pour qu’un équilibre écologique revienne sur Terre. S’agissant de sauver le grenier du monde ou de réconcilier des parents fâchés : peut-on confier cette tâche à des enfants ? N’ont-ils pas mieux à faire ?

Sous la forme d’un road-movie théâtral, l’histoire, inspirée du mythe de Perséphone, nous invite à nous questionner sur la place des enfants, des adultes et de leurs responsabilités

Avec Léa Douziech ou Eve Pereur, Pierre de Brancion ou Roméo Mariani, Iris Trystam et David Cabiac. Mise en scène et écriture de Vladia Merlet. Séances scolaires dans le cadre de L’Enfant et le Théâtre.

Samedi 7 mai 18:00-19:00

Brioux-sur-Boutonne – La Boutonnaise

Durée : 50 min

Tarifs : Plein 12 € | Adhérent 10 € | Réduit 8 €.

Scène nomades

Brioux-sur-Boutonne

