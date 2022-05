Kora-Scène Tremplin, 14 mai 2022, .

Kora-Scène Tremplin

2022-05-14 18:00:00 – 2022-05-14

Kora vous emmène avec elle dans un voyage musical sensible, au gré des mots, des résonances et des rythmes. A travers la langue et les harmonies brésiliennes qu’elle affectionne et revisite dans un répertoire éclectique, elle exprime sa tendresse pour la vie et ses cycles, le monde et tout ce qui l’entoure.

Une invitation à accueillir et laisser partir ce qui nous traverse, nous touche, et rendre hommage à tout ce qui nous fait nous sentir vivant.

larroseloire@gmail.com +33 7 49 47 48 06 https://larroseloire.fr/evenement/kora-14-mai/

L’Arrose’ Loire

