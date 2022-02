Kora Jazz Trio Gouesnou, 19 février 2022, Gouesnou.

Kora Jazz Trio Centre Henri Queffelec 315 Rue de Reichstett Gouesnou

2022-02-19 – 2022-02-19 Centre Henri Queffelec 315 Rue de Reichstett

Gouesnou Finistère Gouesnou

Afro Jazz Mandingue

Pionnier discret du jazz afro-européen, le Kora Jazz Trio écrit une partition majeure de la France métissée du 21e siècle, une fusion brillante entre jazz et tradition mandingue.

Avant l’arrivée d’Internet, Paris était le point de rendez-vous incontournable des musicien du continent africain comme Manu Dibango ou Tony Allen. Au sein de cette foisonnante scène panafricaine, le pianiste Abdoulaye Diabaté a su créer une rencontre inédite entre deux univers cousins mais distants, entre le respect de codes musicaux ancestraux et la liberté du jazz. Le succès international du groupe découle d’une règle de base à laquelle ses membres ne dérogent pas depuis leurs débuts : toujours aller chercher des idées nouvelles, proposer une fusion musicale originale et loin des paillettes.

A l’occasion de la tournée anniversaire de leurs 20 ans, le Kora Jazz Trio nous embarque avec subtilité vers un moment de partage qui s’annonce des plus chaleureux.

Tout public / Durée : 1h30

En partenariat avec l’association Gouesnou-Mali qui proposera un repas malien après le concert.

+33 2 98 37 37 83

Afro Jazz Mandingue

Pionnier discret du jazz afro-européen, le Kora Jazz Trio écrit une partition majeure de la France métissée du 21e siècle, une fusion brillante entre jazz et tradition mandingue.

Avant l’arrivée d’Internet, Paris était le point de rendez-vous incontournable des musicien du continent africain comme Manu Dibango ou Tony Allen. Au sein de cette foisonnante scène panafricaine, le pianiste Abdoulaye Diabaté a su créer une rencontre inédite entre deux univers cousins mais distants, entre le respect de codes musicaux ancestraux et la liberté du jazz. Le succès international du groupe découle d’une règle de base à laquelle ses membres ne dérogent pas depuis leurs débuts : toujours aller chercher des idées nouvelles, proposer une fusion musicale originale et loin des paillettes.

A l’occasion de la tournée anniversaire de leurs 20 ans, le Kora Jazz Trio nous embarque avec subtilité vers un moment de partage qui s’annonce des plus chaleureux.

Tout public / Durée : 1h30

En partenariat avec l’association Gouesnou-Mali qui proposera un repas malien après le concert.

Centre Henri Queffelec 315 Rue de Reichstett Gouesnou

dernière mise à jour : 2022-01-03 par