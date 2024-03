KOOM Salle Jean Renoir Bois-Colombes, jeudi 4 avril 2024.

KOOM Compagnie du Porte-Voix – Florence Goguel 4 et 5 avril Salle Jean Renoir sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T10:00:00+02:00 – 2024-04-04T10:45:00+02:00

Fin : 2024-04-05T10:00:00+02:00 – 2024-04-05T10:45:00+02:00

Mêlant la danse aux sons, KOOM nous entraîne dans une plongée joyeuse au cœur des métamorphoses de la matière vivante.

Tels des pisteurs sur les traces d’animaux invisibles, musiciens et danseurs invitent le public à partager leur quête d’autres chemins pour se relier au monde.

Tour à tour ailes de papillon ou sève de l’arbre, minéral ou végétal, ils évoluent dans une forêt suspendue, entre mer primitive et forêt primaire. De vagues en lianes, les artistes s’enforestent pour mieux se transformer et changer de point de vue. Les millions d’années de l’évolution se fixent dans un instant suspendu alors que de nouveaux mythes émergent du chaos de notre monde.

Ce spectacle invite à aller à la découverte de l’inventivité de la nature, à accueillir l’étrange, l’inconnu, le non-visible, pour poser un regard à la fois esthétique, écologique et philosophique sur le monde qui nous entoure.

PRESSE

« Une invitation à regarder et à respirer la nature, à se relier aux éléments, comme faisant partie d’un tout.(…) La musique qui puise dans les traditions s’accorde à la danse rythmée et puissante. Une nouvelle façon de se connecter au vivant. »

TTT Télérama – Françoise Sabatier-Morel

DURÉE : 45 min

Teaser : https://vimeo.com/869223589

DISTRIBUTION :

Conception et écriture artistique : Florence Goguel

Musique : Gonzalo Campo et Florence Goguel

Avec : Colline Aubry, Gonzalo Campo, Florence Goguel et Miguel Ortega

Regard chorégraphique : Thomas Guerry

Regards dramaturgiques : Barbara Boichot et Benoît Richter

Scénographie et costumes : Marlène Rocher

Construction scénographie : Tatiana Cotte et Jean-Luc Priano

Création lumière : Gilles Robert

Son Tania : Volke

musique danse

