Kookaburra + Gurl + Süpersports L’international, 28 mai 2022, Paris.

Le samedi 28 mai 2022

de 19h00 à 23h00

. payant Sur place : 8 EUR

Quoi de mieux pour nommer votre groupe que Kookaburra, surnom affectueux donné au Martin-Chasseur géant, gros piaf carnivore australien au rire moqueur ?

KOOKABURRA

La formation originaire de Gent ne se pose pas vraiment plus de questions que ça quand il s’agit de cracher un fuzz punk qui n’apprécie pas beaucoup les morceaux qui dépassent les trois minutes trente et les titres sans queue ni tête (“Pigs on Coke”, “Dimi Dinosaur” ou bien encore “Ra-Ra-Raristan”). Un an et demi après la sortie de leur premier album “Dry Eyes/White Mice” – on disait quoi, deux lignes plus haut -, on a hâte de les voir retourner notre cave !

GURL

Gurl incite à revenir à une spontanéité propre à la jeunesse sur fond de garage rock. Influencé par la nouvelle scène australienne (Skegss), le surf et le garage rock (Dinosaur Jr, Black Lips) et par la première vague punk (Buzzcocks), le groupe délivre une musique nerveuse, entraînante et instinctive. Gurl reflète cet enthousiasme collectif, cette envie de sourire, de danser et de toucher son public à travers une musique profondément solaire.

SÜPERSPORTS

Anciens professeurs d’EPS reconvertis dans la musique lounge. De cette expérience, il nous reste le besoin d’hurler sur les gens et de les faire transpirer.

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

