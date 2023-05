Kookaburra (BE) + Seesters + guest L’international, 23 juin 2023, Paris.

Le vendredi 23 juin 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant sur place : 8 EUR

L’Inter présente :

Kookaburra

Quoi de mieux pour nommer votre groupe que Kookaburra, surnom affectueux donné au Martin-Chasseur géant, gros piaf carnivore australien au rire moqueur ? La formation originaire de Gent ne se pose pas vraiment plus de questions que ça quand il s’agit de cracher un fuzz punk qui n’apprécie pas beaucoup les morceaux qui dépassent les trois minutes trente et les titres sans queue ni tête (“Pigs on Coke”, “Dimi Dinosaur” ou bien encore “Ra-Ra-Raristan”). » Spot Me From Outer Space « , le nouvel EP du groupe, sortira le 12 juin 2023 chez Idiotape Records, Rockerill Records et Gazer Tapes !

Seesters

Seesters est un projet artistique dont la création remonte à 2020.Dans un sous-sol à Paris, ils ont commencé à expérimenter un mélange de krautrock, de garage, de heavy metal et de rock psychédélique proche de The Stooges ou Black Sabbath. Seesters a commencé avec un seul objectif : jouer.

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

Contact : https://fb.me/e/2ophGJyK8 https://fb.me/e/2ophGJyK8 https://my.weezevent.com/kookaburra-be-seesters-guest?

Kookaburra (BE) + Seesters + guest