KONTRAVOID + DENUIT LE MOLOTOV, 14 février 2023, MARSEILLE.

KONTRAVOID + DENUIT LE MOLOTOV. Un spectacle à la date du 2023-02-14 à 20:30 (2023-02-14 au ). Tarif : 8.8 à 8.8 euros.

KONTRAVOIDLa mystique masquée de Kontravoid perdure depuis plus d’une décennie.Depuis la sortie de son LP éponyme en 2012, Cameron Findlay (ancien batteur de Crystal Castles) né au Canada et basé à Los Angeles, a perfectionné la dark pop avec son œuvre qui oscille entre les genres EBM, électro et goth.Ses productions, telles que « Too Deep » de 2019 et « Faceless » de 2021, plongent dans les coins les plus délabrés des clubs brumeux et éclairés par des stroboscopes : il n’y a pas d’autre choix que de danser.DENUITDenuit est un duo à la vie à la mort. Leur style ? Si Depeche Mode et The Cure étaient un duo et que Robert Smith chantait comme Siouxsie.C’est froid, c’est nocturne mais jamais déprimant, c’est de la Night-Wave un point c’est tout.

Votre billet est ici

LE MOLOTOV MARSEILLE 3 place Paul Cézanne Bouches-du-Rhone

KONTRAVOID

La mystique masquée de Kontravoid perdure depuis plus d’une décennie.

Depuis la sortie de son LP éponyme en 2012, Cameron Findlay (ancien batteur de Crystal Castles) né au Canada et basé à Los Angeles, a perfectionné la dark pop avec son œuvre qui oscille entre les genres EBM, électro et goth.

Ses productions, telles que « Too Deep » de 2019 et « Faceless » de 2021, plongent dans les coins les plus délabrés des clubs brumeux et éclairés par des stroboscopes : il n’y a pas d’autre choix que de danser.

DENUIT

Denuit est un duo à la vie à la mort. Leur style ? Si Depeche Mode et The Cure étaient un duo et que Robert Smith chantait comme Siouxsie.

C’est froid, c’est nocturne mais jamais déprimant, c’est de la Night-Wave un point c’est tout.

.8.8 EUR8.8.

Votre billet est ici